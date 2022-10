Due motociclisti morti nel giro di poche ore a Bisceglie e a Lecce. Il primo incidente nella Bat: è morto nella tarda serata di domenica 23 ottobre, all’ospedale “Bonomo” di Andria, uno dei giovani biscegliesi rimasti coinvolti nell’incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio in via Vecchia Corato, nel quartiere Sant’Andrea. Si tratta del 20enne Enzo di Pilato che era alla guida di una moto: entrato in coma a causa dei traumi riportati nell’impatto, il suo cuore ha smesso di battere la sera successiva. “La perdita di un nostro giovane concittadino ci lascia sgomenti e ci rattrista profondamente – scrive il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano – È inaccettabile che a quell’età una vita possa essere spezzata così brutalmente, in un attimo, quando si è nel pieno della gioventù e si hanno così tante energie, entusiasmo, progetti di vita. A nome della Comunità esprimiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia e stringiamo in un ideale, forte abbraccio tutti coloro che gli volevano bene”.

Secondo motociclista a perdere la vita in Puglia: non ce l’ha fatta il 39enne, Marcello Giangreco di Salve (Lecce), morto in un incidente stradale che è avvenuto nella tarda serata di ieri a Pescoluse, marina di Salve. Per cause in corso di accertamento l’uomo ha perso improvvisamente il controllo della moto finendo fuori strada e andando a sbattere contro un albero. Inutile ogni tentativo di soccorso del personale del 118 giunto sul posto.

