Dalle prime luci dell’alba, nelle provincie di Bari, Palermo e Taranto, è in corso l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 19 soggetti (di cui 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica/Direzione Distrettuale Antimafia. Le ipotesi di reato sono associazione di tipo mafioso, estorsione, spaccio di droga, associaizoni a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico mafioso.

