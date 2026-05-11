Bari, in Via Manzoni tornano le basole storiche e arrivano nuove agevolazioni per i residenti

l cantiere per la rigenerazione di via Manzoni entra in una fase cruciale con il ritorno delle antiche pietre che un tempo caratterizzavano il manto stradale. L’intervento di riqualificazione, che mira a trasformare 750 metri di carreggiata in un viale alberato pedonale, ha permesso di riportare alla luce le storiche basole in pietra lavica precedentemente nascoste dall’asfalto. Dopo essere state rimosse e catalogate, queste componenti originali inizieranno a essere riposizionate proprio in questi giorni per dare forma alla nuova pavimentazione nei primi isolati a ridosso di piazza Garibaldi.

Le operazioni hanno preso il via con la movimentazione della pietra lavica dalle aree di stoccaggio. Da domani le basole verranno ricollocate nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Abate Gimma, che sarà il primo a ritrovare il suo aspetto storico. Una volta completata questa parte, il lavoro proseguirà sull’isolato successivo, individuato tra via Abate Gimma e via Calefati. Per garantire un risultato armonioso, in accordo con la Sovrintendenza e sotto sorveglianza archeologica, le pietre sono state suddivise per dimensioni: il nuovo piano stradale pedonale presenterà infatti file omogenee composte da elementi di uguale larghezza.

Parallelamente ai lavori strutturali, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire sulla gestione della sosta per andare incontro alle necessità di chi vive nel quartiere. A partire da giovedì 14 maggio, verrà modificata la segnaletica verticale della ZSR (zona B), permettendo ai possessori di pass di parcheggiare gratuitamente in zone finora soggette a tariffa per tutti. Nello specifico, il provvedimento riguarda via Putignani (tratto Manzoni – Sagarriga Visconti), via Crisanzio (tratto Manzoni – Sagarriga Visconti), piazza Garibaldi nella direzione di marcia tra via Bonazzi e via Pizzoli, e sempre piazza Garibaldi nel tratto tra via Manzoni e via Largo Nitti Valentini.

Sull’andamento complessivo del progetto, l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha spiegato che “Analogamente a quanto stabilito nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Argiro e come promesso nel corso degli incontri con i residenti, anche per via Manzoni abbiamo adottato alcuni provvedimenti che modificano la sosta in zona ZSR – B, al fine di alleviare i disagi. Dal prossimo giovedì, infatti, con le modifiche alla segnaletica verticale sarà consentito ai possessori dei relativi pass, di parcheggiare gratuitamente in alcune aree attualmente a pagamento per tutti. Si tratta di una prima risposta alle sollecitazioni dei cittadini, che stanno affrontando le inevitabili difficoltà legate alla riduzione dei posti auto, contestuale all’avanzare del cantiere per la pedonalizzazione. A fronte dei disagi, però, siamo certi che i cittadini stiano cominciando a godere della bellezza del nuovo volto di via Manzoni, passeggiando tra gli isolati già aperti al transito pedonale”.

Attualmente, il cantiere mostra già i primi risultati nei tre isolati tra corso Italia e via Crisanzio, dove le recinzioni sono state rimosse e sono già state posizionate piante e alberi. Questi tratti, insieme a quello di via Rossani, saranno configurati come zona 10 per facilitare l’accesso alla scuola Manzari Buonvino e rivestiti con nuove basole. Altri quattro isolati, tra via Principe Amedeo e via Crisanzio, riceveranno una pavimentazione in pietra lavica e calcarea con disegni che richiamano le trame dei tessuti; proprio tra via Crisanzio e via Garruba è in corso la posa della trama denominata “Scottish”. Gli ultimi interventi riguarderanno infine gli spazi vicini a piazza Risorgimento, anch’essi destinati a diventare zona 10 con nuove pietre laviche.﻿