La ripartizione Sviluppo economico rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link, la graduatoria degli 88 idonei ammessi all’assegnazione di posteggi nell’area esterna del mercato settimanale di merci varie di via Vaccarella, a Carbonara, per lo svolgimento del cosiddetto “Mercatino delle pulci” per la durata di un anno.

Si tratta di privati cittadini, scambisti e hobbisti che non esercitano attività commerciale in modo professionale e abituale ma che offrono al pubblico, in maniera occasionale, oggetti usati o collezionati di proprietà o frutto della creatività e dell’ingegno personale, arredi ed elettrodomestici propri o donati da terzi, che non abbiano valore storico o artistico.

“Dopo la lunga pausa dovuta al covid e alle restrizioni connesse alla pandemia – spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone – insieme agli uffici comunali abbiamo voluto ripristinare l’appuntamento con il mercatino delle Pulci in via Vaccarella, riaprendo i termini della graduatoria così da riassegnare le postazioni ex novo e proporre un’edizione di questo appuntamento totalmente nuova. La prima e la terza domenica del mese, quindi, torna l’esposizione al pubblico caratterizzata dalla presenza di hobbisti e liberi cittadini espositori di oggetti realizzati o conservati nel tempo attraverso uno degli appuntamenti storici del commercio ambulante barese. Altra novità dei prossimi giorni è legata alla possibilità di svolgere, domenica 30 ottobre, il mercato settimanale di Palese e Carbonara in sostituzione dell’appuntamento di martedì 1 novembre”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.