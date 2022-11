“L’Amiu passa davanti a questo scempio quasi ogni giorno, perché non fa nulla? Potrebbe raccogliere almeno i rifiuti indifferenziati. Non sarebbe una soluzione all’inciviltà, ma almeno un passo in avanti”. La proposta arriva da alcuni residenti del Municipio V che, proprio qualche giorno fa, hanno assistito al consueto passaggio del camioncino dell’Amiu in una delle stradine tra le più prese di mira.

Siamo in particolare a Palese, in via Lepore, una stradina di campagna che conduce a via Gabriele d’Annunzio, strada che, una volta superato il passaggio a livello, conduce all’aeroporto. La zona in questione, ormai da diversi anni, come già denunciato su Borderline24, è presa d’assalto dagli incivili. Passeggiando lungo i bordi, ma anche addentrandosi, si trovano rifiuti di ogni tipo: dalle carcasse di elettrodomestici, sino agli scarti delle imprese edili, ma non solo, anche cartoni, bustoni pieni di vestiti o immondizia indifferenziata e molto altro. In virtù di questo, i residenti, negli scorsi anni, avevano anche affisso dei cartelli per invitare al rispetto dell’ambiente, cartelli però che vengono prontamente ignorati.

“Il compito non spetta certo ai netturbini – spiegano ancora i residenti – ma qualcuno deve fare qualcosa perché evidentemente, foto trappole e multe non bastano. Magari non possono prendere tutto, ma se raccogliessero almeno i rifiuti indifferenziati, come i bustoni, almeno si svuoterebbero le campagne e chissà, vedendo più pulito, gli incivili ci penserebbero due volte prima di affogare le campagne nei rifiuti. Sarebbe carino lo facessero nelle zone in cui è possibile, tanto, in alcuni luoghi specifici, i netturbini passano. Che ci perdono?” – concludono.

