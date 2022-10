Il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, ha firmato una ordinanza con la quale impone immediato divieto di consumo domestico di acqua per uso potabile (bere, cucinare, lavarsi etc) agli utenti del servizio AQP nell’area compresa tra Via G. Mazzini, Via Tenente Colonnello Fiore e Via Loiodice fino a diversa disposizione da adottare all’esito delle analisi disposte dal Servizio Igiene Alimentazione e Nutrimenti SIAN Area Nord.

L’Acquedotto Pugliese sta provvedendo alla fornitura di acqua potabile ai cittadini residenti nell’area suddetta.

“Questa sera ho ricevuto dal Servizio Igiene Alimentazione e Nutrimenti della ASL di Bari una nota che, in attesa di ulteriori controlli e analisi per verificare la potabilità dell’acqua, mi ha determinato ad adottare l’ordinanza con il divieto suddetto”, spiega il sindaco.

