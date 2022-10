Sta per tornare l’ora solare: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre si sposteranno infatti le lancette che dovranno essere portate indietro di un’ora allo scoccare delle 3 di notte (quindi dalle 3 alle 2).

L’ora solare durerà per circa cinque mesi. Il nuovo cambio dell’ora, dalla solare alla legale, scatterà alla fine di marzo 2023. In quell’occasione dovremo spostare avanti di un’ora le lancette dei nostri orologi.

Per il momento avremo a disposizione un’ora di sonno in più, ma il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto: mai come quest’anno, infatti, l’impatto dell’ora solare sui consumi potrebbe essere rilevante.

