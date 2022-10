È stato catturato il leone di montagna che aveva seminato il panico tra i residenti del quartiere di Brentwood a Los Angeles, negli Stati Uniti, il 27 ottobre. L’animale, ha spiegato il portavoce della polizia locale, è sfuggito agli ufficiali della fauna selvatica per ore dopo aver vagato per la città, prima di essere finalmente catturato in modo da poterlo spostare in un ambiente più adatto.

Un video che circola sui social media mostra il felino dapprima sopra un albero e poi che fugge per nascondersi dietro le siepi. Poco dopo, in preda al panico, l’animale balza a terra e fugge, mentre i residenti terrorizzati fuggono in ogni direzione.

Il leone una volta catturato è stato trasportato in un rifugio per la fauna selvatica, nella stessa regione. Le autorità stanno ora cercando di appurare se l’animale sia entrato in città da aree boschive o fosse detenuto illegalmente da un residente. Non si tratta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dell’unico animale selvatico avvistato in un centro urbano.

