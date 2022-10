La Puglia è la destinazione italiana più ‘friendly’ per le vacanze della community Lgbtq+. Più in generale, il 63% della comunità sceglie l’Italia per le ferie estive optando per un mix di attività (il 51% degli utenti) fra cui: relax, cultura, avventura e divertimento. Il tacco d’Italia è stato quindi selezionato come destinazione nazionale di eccellenza adatta al turismo Lgbtq+.

La località italiana considerata più friendly in assoluto nell’estate 2022 è Gallipoli (28%), a seguire Torre del Lago (25%) e Milano (8%), così come la spiaggia più amata in assoluto è Punta della Suina a Gallipoli (30%). Cresce anche la Valle d’Itria con i suoi festival, trulli e masserie, meta di molte star internazionali, come Madonna. Queste le evidenze che saranno presentate nel corso della 38ma convention annuale globale del turismo IGLTA (International Gay and Lesbian Travel Association) che si terrà a Milano da domani fino a sabato 29 ottobre. L’evento, che è organizzato in collaborazione con l’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo italiano, raccoglie tutti i più importanti operatori turistici mondiali di questo segmento in forte espansione.

“Il turismo Lgbtq+ è un segmento che sta mostrando forte interesse verso la Puglia e, quindi, abbiamo aderito alla manifestazione internazionale di Milano come prima regione del Sud Italia con l’obiettivo di continuare a diversificare e destagionalizzare”, sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione. Al termine della Convention Annuale Globale del turismo di Milano, sei tour operator e influencer del turismo Lgbtq+ si sposteranno in Puglia per partecipare ad un educational tour fra Ostuni ed il Salento a cura di Pugliapromozione. La Annual Global Convention è il principale evento mondiale di formazione e networking per il turismo Lgbtq+. L’edizione 2022 vede il rientro in Europa dell’evento, dopo Madrid 2014. L’attività si concentrerà su strategie di business inclusive e opportunità di networking per supportare il settore dei viaggi gay friendly.

Il prestigioso blog Gayly Plane ha condotto un sondaggio sulle destinazioni e le preferenze di viaggio per l’estate 2022. Il 61% della comunità Lgbtq+ sceglie destinazioni friendly dove poter viaggiare con la libertà di non dover dare spiegazioni sul proprio genere, orientamento o tipologia di famiglia, mettendo la sicurezza al primo posto. Anche per questo la destinazione più friendly in Italia è risultata la Puglia prima davanti a Rimini, mentre in Europa si riconferma al primo posto la Spagna. Un altro dato importante è quello relativo al periodo di viaggio: il 45% delle persone ddl sondaggio del blog Gayly Plane viaggeranno tra luglio e agosto, ma aumenteranno i viaggi a settembre, mese scelto dal 40% dei rispondenti. I viaggiatori Lgbtq+ preferiscono un soggiorno in B&B e appartamenti (65%) e in hotel (57%). Le opzioni meno scelte sono le crociere (12%), ostelli (15%) e agriturismi (15%).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.