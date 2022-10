Proseguono i controlli dell’Acquedotto Pugliese in seguito alle presunte situazioni di criticità nella qualità dell’acqua distribuita in alcune vie di Ruvo di Puglia. In alcune zone, infatti, in seguito a ordinanza del sindaco, era stato vietato il consumo di acqua potabile.

Con riferimento alle segnalazioni giunte negli ultimi giorni, Aqp, in particolare, precisa che i continui e attenti monitoraggi effettuati durante tutta la settimana scorsa e ancora questa mattina sulle strutture e sull’acqua erogata, fino ad oggi, non hanno rilevato particolari criticità. L’ordinanza che il sindaco di Ruvo di Puglia Pasquale Chieco ha emanato sabato 29 ottobre su richiesta del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione SIAN Area Nord della ASL di Bari, con cui si vieta fino a diversa disposizione il consumo domestico di acqua per uso potabile agli utenti del servizio AQP nella zona di Ruvo di Puglia compresa tra Via G. Mazzini, Via Tenente Colonnello Fiore e Via Loiodice, ha esclusivo valore precauzionale e ha lo scopo di favorire le ulteriori analisi in corso.

In considerazione della preoccupazione dei cittadini della zona e in attesa dell’esito delle analisi del SIAN è stato comunque attivato un servizio di fornitura integrativa di acqua potabile mediante autobotte in via Mazzini. I tecnici di Acquedotto Pugliese sono intervenuti immediatamente sul posto fin dalle prime segnalazioni, effettuato analisi di parte ed eseguito attività di ricerca perdite. Sono state individuate e riparate due perdite idriche e, successivamente, una perdita fognaria, non interferente con la rete idrica. Ulteriori indagini sono in corso per verificare lo stato della rete. Le attività proseguiranno ininterrottamente fino al definitivo accertamento delle criticità evidenziate dai cittadini.

