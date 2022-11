Venerdì 4 novembre al teatro Forma di Bari l’associazione culturale Echo Events, diretta da

Donato Sasso proporrà la presentazione del libro “La Fisica che ci piace” di Vincenzo Schettini, uno dei professori più amato del web, grazie alle sue spiegazioni su TikTok e su tutti gli altri social network. Il lavoro editoriale, edito da Mondadori, come tutto il progetto, attraverso le sue 239 pagine evidenzia che la fisica sia una materia che spiega ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo.

Per questo è affascinante. Ma il suo fascino è spesso eclissato dal timore, di molti, di non riuscire a comprenderla. Quindi il prof . Vincenzo Schettini, prima attraverso la rete e ora anche con libro, ci aiuta, con la sua “Fisica che ci piace”, a capire la sua importanza, la sua semplicità e la sua bellezza. Nel testo sono raccolte alcune sue spiegazioni vivaci, divertenti, colorate ed efficaci, un po’ come se fosse un “The best of” dei suo video su internet.

“Durante la presentazione – spiega il prof – percorro tutti i capitoli e coinvolgo tutte le persone presenti, proprio come si fa a scuola, attraverso spiegazioni e domande. Li farò anche cantare perché nel libro c’è tanta musica e mi piace comunicare tra la fisica e quest’arte”. Originario di Castellana Grotte (Ba) è prof anomalo, che ha già molta confidenza col palcoscenico. Sin da piccolo è attratto dalla musica e in questo settore ha ottenuto importanti risultati, specie con i Wanted Chorus, un gruppo vocale attivo dal 1997, da lui stesso diretto e creato, che si caratterizza appunto per il genere musicale, il gospel. Numerosi sono stati gli spettacoli tenuti in Italia e all’estero. Tra questi c’è il suggestivo “Passion Christ” tenutosi nella Grave delle Grotte di Castellana. Con questo background artistico ha realizzato dei tutorial di Fisica e un quiz su materie scientifiche e non, pubblicati su Youtube e Tik Tok. Questa sua idea è piaciuta molto e in breve tempo, grazie alla rete, è diventato un web star. Questa presentazione spettacolare, che Schettini sta proponendo in giro per l’Italia, nella tappa barese avrà inizio alle 18 e sarà gratuita ma sarà necessaria la prenotazione attraverso la mail dell’associazione ( info@echoevents.it ) o l’infoline (3452682772).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.