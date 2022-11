Dramma della solitudine a Bari. Un 82enne è stato trovato morto in casa, in via Putignani a Bari. Il corpo era in stato di decomposizione, probabilmente il decesso risale a diverse settimane fa. Sul posto la scientifica, il 118 e i vigili del fuoco. Sarà una autopsia a stabilire le cause del decesso. La figlia da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con l’uomo e ha allertato le forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.