Se ne è andato nella notte Nicola De Feo lo storico dipendente della pizzeria “Enzo e Ciro”. Una pizzeria nel cuore del quartiere Madonnella dove sono cresciute intere generazioni. Tantissimi i messaggi di cordoglio per un uomo sempre sorridente che accoglieva e coccolava i suoi clienti.

“Lui era Enzo e Ciro. Nicola ci ha lasciati e per me, per noi, non sarà più la stessa cosa quando ‘ritorneremo’ in quella pizzeria! Fai buon viaggio, Nicola!”. E ancora: “Sono veramente addolorato carissimo Ciro. Nicola è stato sempre colui che mi ha accolto facendomi sentire a casa. Vi ho conosciuti sin da ragazzi ,io un giovanotto e non ci siamo mai persi. Nicola mi mancherà e mancherà a tantissimi. Un abbraccio grande a tutta la famiglia.

“Era un perfetto padrone di casa: ti accoglieva col sorriso, e con garbo e gentilezza ti seguiva per tutta la cena. Non scorderemo le sue attenzioni e la sua capacità di farci “sentire a casa”. Una persona speciale che avvicinava i clienti alla vostra famosa pizzeria”.

