Alcune scuole del capoluogo pugliese saranno “fuse” in un’unica realtà, tra queste la San Filippo Neri che si unirà alla Galilei. È quanto deciso nel piano presentato in Giunta per il ridimensionamento scolastico che avviene ogni anno in base alle scuole con meno iscritti.

In particolare, nel corso dell’incontro, sono emerse diverse criticità relative a istituzioni scolastiche a “rischio di sottodimensionamento”, ovvero con un numero di iscritti inferiore a 500. Tra queste l’I.C. De Amicis-Laterza (468 iscritti), ma anche istituzioni scolastiche “sottodimensionate” con numero di iscritti inferiore a 600 e superiore a 500, è il caso dell’I.C. A.D’Aosta (501 iscritti) e l’I.C. “Ceglie-Manzoni Lucarelli” (588 iscritti). Inoltre, nel corso della giunta sono emerse criticità anche in merito a istituzioni scolastiche sovradimensionate, ovvero con un numero di iscritti compreso tra 1.200 e 1.400: tra queste l’I.C. “N. Zingarelli” (1.236 iscritti), l’I.C. “B. Grimaldi-L. Lombardi” (1.254 iscritti), il Convitto Omnicomprensivo “Cirillo” (1.381 iscritti).

Ci sono poi scuole “fortemente sovradimensionate”, ovvero con un numero di iscritti superiore 1.400, come l’I.C. “E. DUSE” (1.453 iscritti) e ancora scuole con un numero di iscritti inferiore a 600 e superiore a 500 e caratterizzate da mancata “verticalizzazione” in Istituto Comprensivo, tra questi: “S.FILIPPO NERI”, 549 iscritti, Circolo Didattico, “MONTE SAN MICHELE”, 556 iscritti, Circolo Didattico e “G. CARDUCCI”, 537 iscritti, Scuola Secondaria di primo grado. Pertanto si è resa necessaria l’approvazione di proposte di riorganizzazione elaborate in seguito a diversi tavoli di confronto con le istituzioni scolastiche territoriali e le organizzazioni sindacali.

In particolare, secondo quanto approvato in Giunta, è prevista la fusione dell’11 C.D. “S.Filippo Neri” all’I.C. “Massari Gallilei”, la trasformazione in un unico comprensivo costituito dal 26° C.D. “Monte San Michele”, ad eccezione del punto di erogazione scuola dell’infanzia “Kennedy” e I.C. “De Amicis – Laterza” e, infine, l’attribuzione del plesso Kennedy attualmente facente parte del 26 C.D. “Monte San Michele, I.C. Michelangelo”.

Foto cercalatuascuola.istruzione.it

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.