Si chiamava Gaetano Conversano, ed aveva 32 anni un giovane di Sant’Agata di Puglia morto dopo essere stato investito ieri sera in via Natola a Foggia. Il conducente si è subito fermato a prestare i primi soccorsi. A quanto si apprende il 32enne era in compagnia di un’amica quando nell’ attraversare la strada è stato travolto da un’auto in corsa. A seguito dell’impatto la vittima ha sfondato il parabrezza del veicolo. Il 32enne è morto dopo il ricovero al policlinico di Foggia.

