A Bari i prezzi degli appartamenti si attestano tra gli 850 euro e 2.900 euro al metro quadro , il 55% in più rispetto la provincia. Ma circa il 50% in meno rispetto a Firenze, la città più cara dal punto di vista immobiliare di Italia. Sono questi i dati principali che emergono dall’Osservatorio immobiliare italiano che precisa come le zone maggiormente presenti negli annunci sono Murat, Libertà, Poggiofranco, San Pasquale, Carrassi, Japigia, Picone, Carbonara.

In assoluto la zona più presente negli annunci immobiliari è Murat con oltre 949 annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita attualmente presenti. Nella zona più centrale di Bari il prezzo medio degli appartamenti è di circa 2.150 €/m², significativamente superiore al prezzo medio cittadino, pari a circa 1.950 €/m².

In totale sono presenti in città 8.634 annunci immobiliari, di cui 7.440 in vendita e 1.194 in affitto, con un indice complessivo di 27 annunci per mille abitanti. Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (1.950 €/m²) è di circa il 55% superiore alla quotazione media regionale, pari a 1.250 €/m² ed è anche di circa il 21% superiore alla quotazione media provinciale (1.600 €/m²). Il prezzo degli appartamenti a Bari è relativamente disomogeneo in tutta la città, anche se nel 60% dei casi è compreso tra 1.300 €/m² e 2.500 €/m².

Bari ha un prezzo medio degli appartamenti in vendita di circa 1.950 €/m², quindi circa il 48% in meno rispetto ai prezzi medi a Firenze e circa il 104% in più rispetto ai prezzi medi a Reggio di Calabria, che hanno, rispettivamente, i prezzi più alti e più bassi in Italia, tra le città con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti.

Secondo i dati dell’ Omi, il prezzo degli appartamenti nelle diverse (35) zone di Bari è compreso tra 2,9 €/m² mese e 9,2 €/m² mese per quanto riguarda invece le locazioni.

