“Giù le mani dal Ministro Valditara, rimuovere immediatamente la scritta offensiva comparsa davanti ad una scuola barese”. Così il consigliere regionale di opposizione Fabio Romito commenta la scritta offensiva comparsa in queste, nei confronti del ministro dell’istruzione e del merito.

“E’ evidentemente frutto della iniziativa di qualche bamboccione – aggiunge – senza alcuna capacità cognitiva, che oltre ad insultare il Ministro che è riuscito a sbloccare i contratti dei docenti e personale ata fermi da anni in pochi giorni di lavoro, ha anche elogiato l’ideologia più violenta e orribile che la storia abbia conosciuto. Chiederò al sindaco di far rimuovere immediatamente questo oltraggio a centinaia di milioni di esseri umani, morti a causa del comunismo e al Ministro Valditara che ha avuto il coraggio e il merito di rompere il muro di ipocrisia – conclude – che per troppo tempo ha impregnato l’istruzione nel nostro Paese.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.