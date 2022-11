“Stamattina è stato molto triste arrivare a scuola e sapere che un nostro alunno è volato in cielo per un infarto fulminante”. Il messaggio di addio è della preside del Majorana di Bari, Paola Petruzzelli. “Una vita di sorrisi, di traguardi, di sfide, di amori che non ci saranno. Una vita in meno, una delle tante in questo momento in cui stanno aumentando in modo esponenziale gli infarti. Ogni settimana è un bollettino di guerra – prosegue – Ma nessuno sembra accorgersene. Addio sfortunato ragazzo che possa accoglierti la tua adorata mamma, noi tutti siamo vicini alla tua famiglia, già provata da tanto dolore”.

