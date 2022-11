Anche quest’anno i commercianti accenderanno la città per le festività natalizie. Il Natale a Bari, nonostante il periodo dal punto di vista economico non sia dei migliori, si sentirà. Le luci e gli addobbi non mancheranno. I commercianti infatti non demordono. Anzi, desiderano far vivere ai consumatori e vivere loro stessi una grande e bella festa di Natale.

Non si dimenticano le difficoltà, ma c’è grande speranza, di produrre e soprattutto di tornare a vendere. Ad alcuni sicuramente fa paura il caro bollette, ma come spiegano, non è sicuramente la 100 euro in più di spesa per le lucine di Natale che farà la differenza. Quindi Bari sarà illuminata e addobbata al meglio. Gli imprenditori della città vogliono e desiderano essere ottimisti. Sono ottimisti sulle vendite, hanno la speranza, ma soprattutto parlano di positività.

Fa sentire il suo ottimismo anche Giovanni Lucio Smaldone, presidente del Municipio II (Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca): “Vogliamo illuminare le vie principali dello shopping del Municipio. E’ una iniziativa che da quando sono presidente siamo sempre riusciti a realizzare nel territorio, sempre incrementando il numero delle strade illuminate. Anche quest’anno Bari sarà illuminata”.

“Non rinunciamo alle luci e alle festività – chiarisce ancora Smaldone – anche perché i commercianti ci tengono molto”. Nel municipio II l’illuminazione natalizia viene realizzata con un sistema di co-partecipazione tra il municipio e gli operatori commerciali. “Chiediamo ai commercianti di contribuire nella misura del 30% – spiega il presidente -. Il 70% è a carico del Municipio. Ringraziamo l’amministrazione comunale che tutti gli anni riesce sempre a darci un contributo straordinario di natura economica per far fronte a queste iniziative che servono a dare calore e a farsi sentire l’atmosfera natalizia sul territorio. Le luminarie servono tra l’altro a dare anche una mano ai commercianti”.

Il Municipio II inoltre sta promuovendo e patrocinando il ‘Villaggio di Babbo Natale’ presso il parco Rossani. “Si terrà dall’Immacolata fino a Natale, fino al giorno di santo Stefano per la precisione. Prevedrà – continua Smaldone – un mercatino vero e proprio con particolare attenzione per gli articoli di artigianato. Ci sarà un’area food e le giostrine per i bimbi. E’ la prima volta, ma abbiamo fatto le prove generali durante il mercatino nel weekend di Ognissanti che è andato molto bene con grandissima affluenza di persone. Adesso per Natale cerchiamo di organizzare un evento ancora più importante e più bello”.

Ci sarà una grande festa anche mercoledì 21 dicembre nel giardino di Santa Rita. Come spiega lo stesso comitato: “Arriverà Babbo Natale a distribuire i doni e sono previste anche esibizioni di una scuola di ballo e sarà portata in scena una commedia teatrale “. Per l’occasione il comitato Santa Rita chiede a istituzioni e benefattori un albero di Natale con delle luci “per rendere felici i più piccoli”. Lo scorso anno fu donato un albero di otto metri .

(Foto repertorio)

