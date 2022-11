Grave incidente sulla provinciale Castellana-Alberobello. È accaduto poco fa, il bilancio è di due feriti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Fiat Panda, guidata da una vigilessa della polizia locale di Castellana Grotte di rientro dal turno di lavoro, avrebbe impattato frontalmente un furgone adibito a servizi elettrici.

Ancora ignote le cause che hanno portato all’impatto, probabilmente, uno dei due veicoli avrebbe perso il controllo per via della pioggia e delle condizioni in cui versava la strada. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Putignano che hanno estratto la vigilessa dall’auto. L’autista del furgone, invece, a causa del forte impatto, è stato sbalzato fuori dal veicolo. Entrambi hanno riportato ferite e sono stati ospedalizzati al Miulli dal personale medico.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione di Castellana, mentre per monitorare la viabilità, la polizia locale. La sezione Sicurezza Ambiente di Catellana Grotte si sta occupando di sgomberare detriti, tra cui olio e acidi, oltre ai mezzi coinvolti.

Foto Vivilastrada

