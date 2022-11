Gli Ispettori Pesca della Guardia Costiera di Monopoli coordinati dal 6° Centro di Controllo Area Pesca (CCAP), congiuntamente agli Ispettori del Servizio Igiene Alimenti di origine animale << SIAV B >> della ASL BARI Sud, sono intervenuti questa mattina in un altro ristorante etnico a Monopoli al fine di effettuare mirati controlli su tracciabilità, procedure HACCP ed igiene.

L’ispezione congiunta dei citati Enti di controllo ha permesso di accertare, ancora una volta, una serie di violazioni da parte del gestore dell’attività commerciale che sono state immediatamente contestate. In particolare, si è rilevata l’assenza di un sistema di tracciabilità dei prodotti alimentari detenuti ai fini della vendita ed il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP.

Dall’ispezione agli alimenti è scaturito il sequestro amministrativo di quasi mezzo quintale di prodotti alimentari di vario tipo (per la maggior parte ittico) congelato e detenuto in confezioni artigianali prive di qualunque indicazione utile e valida ai fini della rintracciabilità dello stesso. A seguito delle suddette contestazioni sono state comminate 2 (due) sanzioni amministrative per un importo totale pari a € 3.500,00. Inoltre, si è ispezionato il mezzo di un fornitore del ristorante che, durante l’ispezione, stava scaricando prodotto ittico e, considerato che il furgone non è stato considerato idoneo al trasporto di alimenti che devono necessariamente viaggiare rispettando la “catena del freddo”, anche il grossista (che giungeva dal tarantino) è stato sanzionato per un importo pari a 2mila euro.

Risultano già 14 (quattordici) le sanzioni amministrative (per un importo totale pari a € 22.000,00), circa 3,5 i quintali di prodotti sequestrati e n.02 sospensioni attività dall’inizio degli specifici controlli sui ristoranti etnici ma, appaiono appaganti ed evidenti i riscontri. I ristoratori, infatti, verosimilmente allertati dalle sanzioni e dalle chiusure delle ultime settimane, risultano esercitare in ambienti sempre più puliti. Il personale della Guardia Costiera, in stretta collaborazione con il personale SIAV B della ASL Bari Sud, continuerà ad effettuare ispezioni a tutela del consumatore finale.

