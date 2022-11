I nuovi poveri anche a Bari stanno aumentando. A darne conferma è chi ha un contatto diretto con le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. O peggio, con chi non riesce neanche a fare la spesa. E’ don Angelo Cassano, il parroco di San Sabino, anche referente regionale dell’associazione Libera di don Luigi Ciotti, in prima linea da anni per sostenere il suo quartiere.

“Abbiamo fatto un appello ad aiutare chi è in difficolta nel corso della giornata dei poveri che ricorre il 13 novembre, quindi domenica scorsa – racconta Don Angelo. Non solo in vista del Natale, ma tutti i giorni perché la situazione sta volgendo al peggio. Sicuramente in vista delle feste stiamo rafforzando ed implementando il servizio di spesa alle famiglie. Con i rincari a cui si sta assistendo, dobbiamo incrementare il nostro aiuto e dare fiato alle famiglie almeno attraverso i beni di prima necessità”.

Il sacerdote invita anche a donare pacchi regalo: “Giocattoli per i bambini o anche dei piccoli pensieri per i senza fissa dimora. Può essere un indumento o qualsiasi cosa possa allietare chi è meno fortunato”. Don Angelo Cassano inoltre annuncia che la mensa natalizia dei poveri sarà organizzata dalla parrocchia di San Sabino il 26 dicembre.

“Sono in difficoltà – sottolinea – anche quelli che fino a poco tempo fa, non lo erano. Anche gli stessi pensionati che prima acquistavano al mercato riescono a comprare ben poco con l’aumento dei prezzi. Le bollette, gli affitti da pagare, i rincari dei prezzi alimentari anche al mercato – prosegue – creano delle difficoltà a chi fino ad oggi bene o male riusciva a mettersi anche qualcosa da parte. Fare la spesa è un problema per molti. Non si riesce a far quadrare i conti a fine mese e la gente ora deve decidere anche se accendere o meno i termosifoni. Non sappiamo tutto questo dove ci può portare ancora – conclude – non solo per Natale ma anche oltre”.

