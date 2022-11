Traffico in tilt sulla statale 16, direzione nord. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finita fuori strada all’altezza dei curvoni che precedono l’uscita per Palese. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si conoscono le condizioni del conducente dell’auto.

