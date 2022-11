Più di 3.000 iscritti e oltre 250 noleggi. Bilancio della Pikyrent ad una settimana dall’avvio del servizio del car sharing a Bari. “Quando abbiamo deciso di lanciare il servizio Pikyrent a Bari, sapevamo che la sfida più difficile non era tanto convincere la gente a scaricare l’app, né tantomeno di spingerla ad utilizzare le nostre auto elettriche per i loro spostamenti, ma cambiare la mentalità di pochi davanti alla voglia di tanti – racconta Antonella Comes, CEO Pikyrent – Il nuovo servizio di sharing mobility Pikyrent è uno dei tanti tentativi – finora, sembrerebbe, riusciti – di portare questa città ad un livello successivo: un luogo più europeo, più eco-sostenibile e vivibile. E la mobilità ha un ruolo straordinariamente importante in questo processo, un processo che non possiamo e non vogliamo fermare.

“L’incidente di qualche giorno fa – sul quale sono ancora in corso le opportune verifiche – non ci ferma, ma ci porta a fare una riflessione sull’educazione stradale, sulla sicurezza alla guida, riflessione che sarà oggetto dell’Evento “Basta vittime della Strada” di sabato 19 e domenica 20 novembre – continua Comes – Abbiamo bisogno di nuove parole e di nuove abitudini. Le auto “non impazziscono” come scrivono alcuni, sono le persone con la loro guida a determinarne cause ed effetti dei comportamenti stradali. La nostra città, Bari, offre sempre più opportunità: ai turisti, agli studenti, ai lavoratori tradizionali e digitali, a chi sceglie questo posto come luogo in cui vivere. La mobilità non è una commodity, ma svolge un ruolo importantissimo perché una città con meno CO2, con meno traffico e con una diffusione capillare tanto di auto, quanto di buone abitudini alla guida, è una città più ricca e più vivibile. Ma nessun business, nessuna idea, può fare a meno delle buone abitudini. Solo insieme possiamo rendere Bari una città ancora più green ed eco-friendly. Non fermiamoci, ma andiamo più piano. La legge del più forte, del più veloce, del più arrogante, non fa parte della nostra strada”, conclude Comes.

A fianco del Comune di Bari, Pikyrent sarà dunque presente all’evento “Basta vittime della Strada” del 19 e 20 novembre promosso ed organizzato dall’ASD Guida Sicura Moderna con lo scopo di sensibilizzare gli utenti al rispetto delle regole di comportamento alla guida dei veicoli. L’appuntamento sarà a BARIMAX e le iscrizioni al test drive gratuito possono essere effettuate a questo link https://www.pikyrent.com/corso-guida-sicura/.

