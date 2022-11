I carabinieri della stazione di Trani -nei giorni scorsi- hanno messo in atto una specifica attività mirata al contrasto del fenomeno -piuttosto diffuso- dei parcheggiatori abusivi. I militari, infatti, hanno operato nella zona del centro cittadino e -in particolare- in quelle strade e piazze più frequentate per motivi turistici ovvero ospitanti le strutture che offrono i vari servizi pubblici e commerciali al cittadino, dove insistono le zone ed aree di parcheggio più estese ed affollate.

In questo modo si è potuta accertare la presenza -in alcune aree- di soggetti che esercitavano l’attività di parcheggiatori e guardia macchine in modo abusivo e contestare -di conseguenza- la violazione all’art. 7 comma 15 bis del Codice della Strada. Nel dettaglio, i servizi svolti hanno consentito di sanzionare tre soggetti che svolgevano detta attività nel centro storico di Trani, nello specifico in piazza Re Manfredi e presso il molo Santalucia. Tali servizi -già espletati dai militari della predetta stazione anche in passato- proseguiranno nei prossimi giorni per prevenire e contrastare al massimo il fenomeno.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.