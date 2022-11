La commissione lavoro del Consiglio regionale pugliese ha deciso di sottoscrivere un documento, che vede come prima firmataria la residente Loredana Capone, per “chiamare a raccolta tutti i parlamentari pugliesi nel tentativo di chiedere l’intervento del ministero” e affinché “valutino la presentazione di un emendamento alla Finanziaria che rifinanzi almeno i quattro mesi mancanti di cassa integrazione che scadrà il prossimo 31 dicembre”.

Obiettivo cambiare le sorti in merito alla vertenza Baritech che vede a rischio 118 posti di lavoro nella zona industriale di Bari. La Baritech, in particolare, dopo una riconversione industriale, da qualche anno produce componenti per mascherine e ha di recente annunciato la chiusura mettendo così a rischio il futuro dei lavoratori. Attualmente sono in corso delle trattative, ma nulla si è ancora realmente concretizzato. Tra poco più di un mese gli operai, oltre a rischiare il posto di lavoro, perderanno anche la possibilità di ottenere la cassa integrazione.

Foto repertorio

