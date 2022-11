L’ennesimo incidente stradale sulla statale 16, ha causato rallentamenti alle uscite di Poggiofranco e Carrassi, direzione sud. La polizia locale è sul posto per regolare il traffico. Al momento non si conosce il numero dei mezzi coinvolti e non è chiaro se ci siano feriti. La polizia consiglia massima prudenza.

