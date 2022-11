Si è verificato questa mattina un incidente in corso Cavour a pochi passi dal ponte che collega il centro a Carrassi. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgoncino e un’auto si sono scontrate. L’incidente ha creato problemi di viabilità e lunghe code si sono formate in una strada che è sempre particolarmente trafficata. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

