“I sindaci italiani si stringono agli amministratori di Ischia e alle loro comunità duramente colpite dalla catastrofe che ha devastato i centri abitati e causato tante vittime – ha dichiarato il presidente dell’Anci, Antonio Decaro – Saremo vicini a loro con ogni mezzo, per la prima emergenza e per la ricostruzione”.

“Solo quattro giorni fa – ha aggiunto Decaro – aprendo l’assemblea nazionale dell’Anci a Bergamo, avevamo ricordato quanto fragile sia il nostro Paese, quante sofferenze e quanti lutti vengano causati ogni anno da eventi atmosferici figli del cambiamento climatico ma soprattutto del cattivo stato di manutenzione del territorio. Purtroppo dobbiamo di nuovo contare perdite umane e danni, dovremo tutti impegnarci perché eventi di questa gravità non debbano più ripetersi”.

Intanto è una donna la prima vittima accertata della frana di Casamicciola. Al momento il bilancio è di 12 dispersi ma i soccorritori stanno scavando nel fango alla ricerca delle persone.

Il corpo della donna è stato individuato e recuperato in piazza Maio, una delle prime zone battute dai soccorritori. Con ogni probabilità la vittima, cittadina di un Paese dell’Est e sposata con un ischitano, proprio in quel punto è stata travolta dalla frana che non le ha lasciato scampo. Sul posto stanno operando 70 uomini dei vigili del fuoco, insieme a personale della Protezione Civile e agli uomini delle forze dell’ordine ma i soccorsi sono resi complicati anche dalle difficili condizioni meteo. Complessivamente sono 20 i mezzi impiegati tra elicotteri, droni e movimento terra. “La prefettura insieme alla Regione sta disponendo l’evacuazione di circa 200 persone”, ha annunciato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi che ha parlato di “una situazione grave, con persone probabilmente ancora sotto il fango”.

