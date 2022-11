Una ragazzina di 14 anni è stata ritrovata priva di vita nella propria abitazione a Trani. È quanto scoperto nella mattinata di ieri. Ad allertare le autorità, la mamma della ragazza. Ignote le cause del decesso. La ragazzina, secondo quanto si apprende, frequentava il primo anno del liceo De Sanctis, a Trani, dal quale però era stata assente per problemi di salute collegati all’asma.

Attualmente, non si esclude nessuna ipotesi, sono infatti in corso le indagini da parte dei Carabinieri. Sarà inoltre l’autopsia, che dovrebbe disporre nei prossimi giorni l’autorità giudiziaria, a fare luce su quanto accaduto. Il nucleo familiare della ragazza era in carico ai servizi sociali, immediato infatti l’intervento per sostenere la mamma dopo la tragedia avvenuta.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.