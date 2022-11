Ancora nessuna tregua dal maltempo in Puglia, in particolare in Salento dove è prevista allerta arancione. Nelle scorse ore si sono già registrati i primi disagi: il forte vento ha infatti buttato giù l’aureola dalla stata di Sant’Andrea, santo protettore della comunità di Presicce-Acquarica, nel Leccese, risalente ai primi anni del XVII secolo.

L’aureola, agganciata ad un sostegno in ferro, è precipitata in particolare nella piazza di fronte alla Chiesa Madre. Attualmente non si registrano feriti. Sul posto, immediato l’intervento dei vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona rimuovendo alcune parti del manufatto a rischio cedimento. L’area è stata momentaneamente interdetta al transito pedonale.

Proprio nella giornata di oggi, 30 novembre, si celebra la festa di Sant’Andrea Apostolo e ieri pomeriggio nel punto dove si è verificato il cedimento dell’aureola, si era tenuta una celebrazione con il passaggio della processione con il simulacro del santo custodito nella Chiesa Madre. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteo su tutta la Puglia, in particolare in Salento, unica zona in cui è prevista allerta arancione. Si consiglia di prestare attenzione.

Foto Ansa

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.