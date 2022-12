Circa duecento prodotti, venduti abusivamente, sequestrati. È il “bottino” scoperto dalla Polizia Locale che, negli scorsi giorni, si trovava in piazza Umberto quando ha colto in flagranza un 40enne pronto a vendere, senza possedere alcun permesso per l’attività, merce di ogni tipo, tra queste cioccolate, ma anche scarpe, prodotti per l’igiene e cacciaviti.

Il sequestro, in particolare, è stato effettuato dal personale del Nucleo Annona e Viabilità. In totale, all’uomo, è stata emessa una sanzione di 5mila euro. Le merci sequestrate, saranno in parte confiscate e in parte, quelle idonee per il profilo igienico sanitario), devolute ad Associazioni onlus impegnate nel sostegno alimentare ai bisognosi.

