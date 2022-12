Gli youtuber continuano a conquistare fan in tutta Italia e a organizzare eventi nelle varie città per conoscere i loro fan. Oggi, domenica 4 dicembre, è toccato agli Space Family che hanno organizzato un evento nel negozio Marlu di via Argiro. In tanti si sono messi in coda per incontrare i loro beniamini: Valentino Bisegna e Sara Di Sturco.

Valentino Bisegna è conosciuto per il canale YouTube Matt e Bise fondato con Matteo Pelusi, coetanei e con una propensione per la comicità, hanno unito le loro doti artistiche per formare un duo di successo su YouTube.

