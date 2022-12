Traffico in tilt sulla statale 16. A causa di un tamponamento tra cinque autovetture all’altezza dell’uscita di via Napoli direzione sud. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Non si segnalano feriti gravi.

