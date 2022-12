Ci sono vestiti sparsi, immondizia. C’è il pezzo di un mobile e persino un seggiolino auto. Sono le 6 e 30 del mattino e questa è la fotografia di via delle Murge. “Ogni giorno è peggio – denuncia un residente. Hanno scambiato la strada per una discarica”. E in effetti il colpo d’occhio non è dei migliori in una strada ampia e molto trafficata come questa. “Tra feci di cani e immondizia – conclude – questa strada è diventata impraticabile”.

