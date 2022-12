Un uomo senza fissa dimora dorme e trova riparo in una casetta – giostrina dei bambini. E’ quanto succede a Modugno e a raccontare la vicenda un residente della zona.

“Faccio un appello alle nostre istituzioni – chiarisce – affinché possano trovare una degna dimora o sistemazione una persona che da giorni ormai ha trovato un luogo come le giostrine dei piccoli come abitazione. Non è giusto – dice – facciamo veicolare questa notizia per potere adottare un provvedimento urgente ed una soluzione per un ‘uomo’. Confido nella sensibilità di tutti coloro che hanno un cuore”.

Alcuni residenti spiegano però di essersi avvicinati all’uomo offrendogli un aiuto che lui stesso ha rifiutato.

(foto Facebook)

