Cantieri senza segnaletica e pericolosi soprattutto di notte. La denuncia è di Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il Futuro. “Nel quartiere Libertà e precisamente in via Dante tratto tra Trevisani e via Manzoni, in via Dante ad angolo con via Ravanas, in via Ravanas ad angolo con via Crisanzio e in via Crisanzio tra via Eritrea e via Manzoni da tempo sono presenti cantieri stradali aperti con dispositivi di segnaletica lampeggiante spenti- continua Cipriani – Tale anomalia, soprattutto nelle ore notturne, potrebbe favorire incidenti a danno di automobili, ciclomotori e finanche biciclette che percorrono le citate strade. Come è possibile che nei citati cantieri i dispositivi di sicurezza sui cantieri non siano funzionanti? A chi spetta controllare?”

