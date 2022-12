La ripartizione Viabilità del Comune ha inviato una nota a tutte le aziende che si occupano di sottoservizi per disporre la sospensione dei lavori in strada a cominciare dal 7 dicembre e fino al 6 gennaio. “In occasione delle festività natalizie – si legge nella disposizione – devono essere sospesi tutti i lavori per la posa di sottoservizi ricadenti nella viabilità cittadina del 1° e 2° Municipio, oltre alle strade di ingresso in città rappresentate da via Bruno Buozzi e via Napoli”.

“Pertanto – continua la disposizione – al fine di evitare disagi e disfunzioni alla circolazione stradale, si fa obbligo alle società di organizzare le attività cantieristiche in modo tale da restituire alla fruizione cittadina le aree manomesse, in piena sicurezza, entro le ore 24 del giorno 06 dicembre 2022”.

A partire da tale data e fino alle ore 24 del giorno 6 Gennaio 2023 saranno vietati tutti i lavori connessi ai sottoservizi ricadenti nella viabilità cittadina, con esclusione delle emergenze sulle reti, ribadendo che “l’istituto dell’intervento d’urgenza deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per le effettive situazioni di grave pregiudizio per la pubblica incolumità”.

