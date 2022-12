Si entra nel vivo delle festività natalizie. Quest’anno, dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria, diversi quartieri si sono attrezzati per non far mancare nulla ai propri cittadini, soprattutto ai più piccoli. E’ il caso del Municipio V, in particolare Palese, che con la collaborazione di Comitati e realtà associative operanti nel territorio, ha realizzato un ricco calendario di eventi che hanno preso il via già negli scorsi giorni.

Dai concerti, ai mercatini di Natale, sino alle attività per grandi e piccini, sono tante le attività previste sino a gennaio. Gli eventi, in particolare, hanno preso il via sabato 3 dicembre, con la prima edizione della Sagra d’u Chiacóne (del fico secco) in piazza Gianmarco Bellini e con l’accensione dell’albero di Natale, a cura dei piccoli della comunità, in piazza Magrini. I due eventi hanno dato il via a quello che sarà lo spirito natalizio del quartiere, che ha previsto in queste giornate esposizione di bancarelle e animazione per i più piccoli. Il programma però proseguirà fino al prossimo mese.

Entrando nel dettaglio, giovedì 8 Dicembre 2022, alle ore 17.30, alla chiesa del Sacro Cuore di Macchie, si terranno i mercatini di Natale con possibilità di degustazioni. Domenica 11 Dicembre 2022, alle ore 18.00, presso la chiesa del Sacro Cuore (Macchie) si terrà invece l’apertura del presepe vivente con sacra rappresentazione. A seguire, si terrà invece una visita con possibilità di degustazione. Queste attività saranno a cura dell’associazione Va.Cul.Po.

Sabato 17 Dicembre 2022, ore 17.30, in piazza Magrini si terrà invece la 16esima edizione della sagra delle pettole e dei dolci natalizi. Nel corso dell’evento si terranno le esibizioni della Babbo Band Show e di Deep, a cura del Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo. L’evento proseguirà anche nella mattinata di domenica 18 Dicembre, dalle ore 10.00, sempre in piazza Magrini, con intrattenimento per i più piccoli a cura dei DanzAttori di “Étoile Académie”.

Martedì 20 Dicembre 2022, alle ore 20.00, presso la parrocchia Stella Maris si terrà invece l’inaugurazione del Presepe vivente, a cura del Comitato Festa. Sempre nella stessa giornata, dalle ore 17.30 alle ore 20.00 si terrà invece la quarta edizione di “E’ Natale a Palese”: animazione musicale a cura della Bassa Banda Città di Molfetta per le vie del paese. Evento a cura dell’Associazione Palese Futura: Vivi con noi. L’evento proseguirà anche mercoledì 21 Dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, momento in cui sarà possibile assistere al giro della carrozza di Babbo Natale con possibilità di scattare fotografie. Nel corso dello stesso evento si terrà anche l’iniziativa “La magia del cioccolato Willi Wonka”, con possibilità di degustazione.

Lunedì 26 Dicembre 2022 e il primo gennaio 2023, dalle ore 19.30 alle ore 21.30, alla parrocchia Stella Maris , a cura del Comitato Festa, si terrà il presepe vivente. Mercoledì 4 Gennaio 2023, alle ore 18.30, presso la chiesa del Sacro Cuore (Macchie) si terrà un altro presepe vivente con sacra rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi. A seguire, è prevista la visita del Presepe e la possibilità di degustare prodotti tipici locali. Venerdì 6 Gennaio 2023, infine, dalle ore 19.30 alle ore 21.30, presso la parrocchia Stella Maris, si terrà ancora un presepe vivente con l’arrivo dei Re Magi.

Per visionare i programmi completi delle singole manifestazioni, nonché eventuali comunicazioni, è possibile consultare le pagine Facebook dei Comitati organizzatori. – Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo – Chiesa Sacro Cuore Macchie San Rocco Palese Futura “Vivi con noi- Parrocchia “Stella Maris” Bari-Palese Comitato di Quartiere “Palese Zona 167”.

