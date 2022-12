“Basta con le violenze contro medici e operatori sanitari”. È il commento che l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, ha effettuato in seguito all’episodio avvenuto negli scorsi giorni a Putignano, che ha visto due infermiere vittime di aggressione da parte dei parenti di una paziente ricoverata in ospedale.

“L’ennesimo episodio avvenuto ai danni di due infermiere in servizio nel reparto di Geriatria – ha detto Palese – è da condannare e punire severamente. Alle due operatrici sanitarie, aggredite con calci e pugni dai parenti di un degente solo per aver ricordato le regole di accesso al reparto, va la nostra più totale solidarietà, ai dirigenti sanitari rivolgiamo un appello a denunciare gli autori del vile gesto alle forze dell’ordine non solo per l’aggressione, ma anche per interruzione di pubblico servizio” – ha concluso.

Foto repertorio

