Perde il controllo del mezzo e impatta contro il muro di una villetta travolgendo il muretto, ma anche una cabina elettrica e del gas. È quanto accaduto in mattinata a Locorotondo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’autista alla guida del camioncino, ha perso il controllo, probabilmente per via di un guasto meccanico, finendo dritto sul muretto della villa.

Immediato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco che hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza della zona. Sul posto anche i tecnici dell’energia elettrica e del gas e il 118 che ha stabilizzato l’autista che, reduce dal forte impatto, ha subito un trauma a un piede. L’uomo è stato ospedalizzato per ulteriori accertamenti. Tanto lo spavento da parte dei residenti che, udito il boato, sono corsi in strada rendendosi conto di quanto accaduto. Non si registrano altri danni e feriti.

Foto Vivilastrada

