Uno spettacolo che è soprattutto un invito all’infanzia a giocare, un invito a scoprire le possibilità del fare, del fare da soli, del fare insieme. Domenica 11 dicembre alle ore 18 il palcoscenico del Teatro Kismet accoglie Dire fare baciare lettera testamento, produzione Teatro Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri, per il nuovo appuntamento della Stagione 2022.23 Famiglie a teatro, a cura di Teresa Ludovico, interamente dedicata al pubblico più giovane.

Dire fare baciare lettera testamento è, nel pensiero degli autori, un personale manifesto dei diritti del bambino. Riflette su un tempo, il nostro, e su una società caratterizzati da ritmi sempre più frenetici ed accelerati dove spesso i bambini vengono trattati come piccoli adulti, senza rispettare i loro tempi, i loro bisogni e senza riservare loro ascolto adeguato. Lo spettacolo attraverso diversi quadri che si susseguono con ritmo travolgente mostra e fa vivere come un bambino abbia bisogno di fare esperienze, di come abbia bisogno che gli vengano accordate stima e fiducia.

Uno spettacolo che subito delinea come, se giocare è il lavoro dei bambini, per giocare però servono delle condizioni che lo permettano e queste condizioni non sono i bambini a doverle creare, sono i grandi. E devono pensare a permettere ai bambini di esercitare i loro diritti: “Un bambino ha diritto al dialogo. / Ha diritto alla quiete e al silenzio. / Ha diritto ad uscire quando piove, a giocare con l’acqua, a saltare nelle pozzanghere e a bagnarsi. / Ha diritto a piantare chiodi, a segare e raspare legni, a scartavetrare, a incollare. / Ha diritto a rompere le uova, a sbatterle e a impastare l’acqua e la farina. / Ha diritto a giocare con la terra, a fare torte di fango e castelli di sabbia. / Ha diritto agli odori. / Ha diritto al buio, a giocare con le ombre e le pile. A dormire la notte all’aperto. / Un bambino ha diritto all’alba e al tramonto. / Ha diritto alle sfumature, / al sole che sorge, / all’aurora, / ha diritto al crepuscolo, / ha diritto ad ammirare la notte, la luna, le stelle / ha diritto ad incontrare i fantasmi e ad avere paura”. Lo spettacolo sarà preceduto alle 16.30 dall’’Art Lab’: i piccoli spettatori, accompagnati dai professionisti di Nati Curiosi, prenderanno parte a un laboratorio creativo che gli permetterà di realizzare piccoli progetti artistici.

