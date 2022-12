Dopo il successo delle prime due serate di appuntamenti con Rutigliano is magic, con l’accensione del maxi albero di Natale e l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, gli appuntamenti del Natale a Rutigliano proseguono con una speciale serata in musica. Domenica 11 dicembre a partire dalle 18.30 è in programma la Cartoon Night Christmas Edition: per la gioia di adulti e piccini, piazza XX settembre farà da palcoscenico al concerto della band ‘Le stelle di Hokuto’. Saranno loro ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra le sigle dei cartoni animati più famosi, reinterpretando grandi successi che ancora oggi uniscono e fanno sognare diverse generazioni.

Per l’occasione il Villaggio natalizio si sposta tra piazza Colamussi e piazza XX settembre: ad attendere i visitatori ci saranno oltre 200 metri quadrati di gonfiabili, che includono la ‘Christmas House’ con speciali addobbi a tema (maxi bastoncini di zucchero, la passerella con le impronte di Babbo Natale, la slitta con le renne, il Polo Nord e l’igloo) e il ‘Santa’s Poste Office’, affiancato alla Christmas House, pensato per far vivere ai più piccoli l’emozione di scrivere ed imbucare la propria letterina destinata a Babbo Natale nel vero ufficio postale del Polo Nord. Il percorso prosegue su piazza Cesare Battisti che ospita il ‘Rudolph monument’ (la maxi statua della renna Rudolph) ad accogliere gli ospiti. Un angolo di piazza XX Settembre si trasforma invece in ‘North Pole’: facilmente riconoscibile dall’imponente igloo circondato da elementi caratteristici quali abeti, pupazzi di neve e soprattutto alla presenza del magico Polar Express Train, il famoso treno che attraversa l’atmosfera terrestre per condurre i bambini da Babbo Natale. E se si alzano gli occhi al cielo, sembrerà di essere in un paesaggio invernale, con la neve che scende a terra, sparata da un cannone artificiale.

Rutigliano is magic è un evento organizzato da Wonderland Eventi con il patrocinio del Comune di Rutigliano. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 6 gennaio, tra concerti itineranti, addobbi natalizi, spettacoli e la possibilità di condividere momenti di gioia con i due personaggi più amati delle festività: Babbo Natale e la Befana, con le loro speciali case.

