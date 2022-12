Anche per questo inverno l’assessorato comunale al Welfare, in vista dell’abbassamento delle temperature e delle imminenti giornate festive, ha predisposto un piano operativo aggiuntivo e integrato che si affianca all’offerta di servizi sociali e socio-sanitari quotidianamente assicurati dallo stesso assessorato, dai servizi sociali professionali dei Municipi, dal sistema sanitario della ASL, dal Segretariato sociale e dalle P.U.A. Il piano, in vigore dal 14 dicembre al 1 marzo prossimo, è finalizzato a sostenere le persone in situazione di estrema fragilità e a rischio isolamento sociale e relazionale specialmente in questo periodo dell’anno.

“In continuità con il lavoro di rete realizzato con le istituzioni, il privato sociale e il mondo del volontariato laico e cattolico – commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico – avviamo il nuovo piano operativo di potenziamento delle misure di sostegno alle vulnerabilità e contrasto alle solitudini, che purtroppo crescono nei periodi in cui calano le temperature e durante le festività natalizie.

Grazie a un lavoro costante nel tempo, quello che fino a cinque anni fa era un programma straordinario, attivato in concomitanza con il drastico calo delle temperature, oggi rientra in un insieme di prestazioni e servizi strutturati che crescono con gli anni sull’intero territorio comunale. Ai condomini sociali già attivi, questo inverno si aggiungono le esperienze di co-housing e i nuovi condomini sociali avviati in questo mese, che hanno permesso di ampliare l’accoglienza di 21 posti, oltre che i nuovi poli socio-sanitari di prossimità per persone senza dimora e adulti in estrema povertà e, ancora, il progetto Sciam per il sostegno socio-sanitario degli anziani soli.

Fondamentale sarà il monitoraggio che realizzeremo con le Unità di strada e il Pronto intervento sociale h24 per le situazioni più vulnerabili di persone senza dimora che rifiutano accoglienza in strutture e degli anziani e adulti con disagio psico-sociale, privi di rete familiare di sostegno e a rischio isolamento. A tal riguardo confidiamo in una rinnovata collaborazione con l’Asl per la presa in carico dei soggetti più problematici, persone con dipendenze e patologie psichiatriche, ma in ogni caso il Welfare e i servizi territoriali non andranno in vacanza per rispondere alle necessità delle persone più vulnerabili e sole, assicurando non solo assistenza professionale e specializzata ma anche momenti di incontro e comunità. Accanto ai servizi rivolti al soddisfacimento dei bisogni materiali sono infatti in programma iniziative come Teatri aperti, con il convolgimento di 300 persone tra senza dimora, anziani soli e famiglie, Concerti natalizi (20 dicembre), o tombolate e pranzi sociali, come il Pranzo dei popoli (22 dicembre), affinché nelle prossime settimane non manchino quella vicinanza, prossimità e cura delle relazioni necessarie per contrastare tutte le forme di povertà più profonde”. Di seguito si evidenziano le principali azioni aggiuntive previste:

ai 590 posti in accoglienza nei servizi residenziali a bassa soglia ordinari, sono stati aggiunti 21 posti già attivi attraverso i nuovi condomini sociali e co housing per donne e anziani. In caso di necessità saranno attivati altri posti straordinari a seguito di dichiarazione di emergenza meteo della Protezione civile e con ordinanza sindacale. La programmazione dei posti e del piano è stata realizzata sulla base dell’ultimo monitoraggio cittadino effettuato lo scorso 6 dicembre a cura delle Unità di strada comunali e dei presidi di Segretariato sociale nonché in coerenza con il Piano cittadino di contrasto alla grave marginalità adulta.

garantito il servizio di monitoraggio e accompagnamento diurno e notturno per tutti i giorni anche festivi da parte delle Unità di strada e dal Pronto intervento sociale

potenziato il sevizio dell’UPE, l’unità straordinaria socio-sanitaria per casi complessi, per la segnalazione all’Asl delle persone senza dimora con patologie psichiatriche e dipendenze e la conseguente per presa in carico sanitaria; il servizio è rivolto in particolare a coloro che rifiutano qualsivoglia intervento e che necessitano di una valutazione per eventuale inserimento in strutture sanitarie;

potenziati gli empori della Casa dei bambini e delle bambine, anche con la seconda sede al quartiere Libertà, per sostenere le famiglie in maggiore difficoltà;

ampliato l’Emporio della salute per la distribuzione di farmaci di base per adulti e famiglie in difficoltà;

avviato il progetto Sciamm – Polo socio-sanitario per la terza età per la distribuzione di beni e alimenti, farmaci e sussidi medici;

acquistati beni e legna per le famiglie che dimorano nei campi rom della città.

Di seguito i servizi e gli interventi previsti dal Piano Operativo 2022/23, che sarà attivo dal 14 dicembre al prossimo 1 marzo: Programma SerenitAnziani – Inverno 2022:

Sportello psicologico per over 65 : servizio di consulenza psicologica affidato a personale socio-educativo qualificato, in presenza e telefonico, per offrire un adeguato supporto relazionale, necessario per gestire l’isolamento sociale dei cittadini over 65. Il servizio è attivo su prenotazione al numero verde 800 063538.

: servizio di consulenza psicologica affidato a personale socio-educativo qualificato, in presenza e telefonico, per offrire un adeguato supporto relazionale, necessario per gestire l’isolamento sociale dei cittadini over 65. Il servizio è attivo su prenotazione al numero verde 800 063538. Telefono amico : dalle ore 8 alle ore 20 il numero verde 800 063538 offre ascolto, consulenza e supporto in favore di tutti gli anziani della città;

: dalle ore 8 alle ore 20 il numero verde 800 063538 offre ascolto, consulenza e supporto in favore di tutti gli anziani della città; Pony della solidarietà (su segnalazione): servizio di supporto per gli anziani che abbiano una rete familiare assente o inidonea alla gestione delle necessità quotidiane, quali l’acquisto e la consegna di alimenti, farmaci e beni di prima necessità e il conferimento dei rifiuti. Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 11, da personale ausiliario munito di tesserino di riconoscimento.

(su segnalazione): servizio di supporto per gli anziani che abbiano una rete familiare assente o inidonea alla gestione delle necessità quotidiane, quali l’acquisto e la consegna di alimenti, farmaci e beni di prima necessità e il conferimento dei rifiuti. Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 11, da personale ausiliario munito di tesserino di riconoscimento. Sorveglianza attiva: monitoraggio telefonico che prevede contatti quotidiani con gli utenti in carico al servizio di sorveglianza, anziani over 75 rientranti in fasce particolarmente fragili e segnalati dai Municipi, Serenitanziani è attualmente gestito dalla cooperativa sociale Gea.

Assistenza domiciliare e sostegno sociale e psicologico per anziani e cittadini con disabilità – Il servizio ADI e SAD rivolto alle persone anziane è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18, in carico ai Servizi sociali dei Municipi.

Progetto “Non più Soli”- Programma cittadino promosso dall’assessorato al Welfare con l’obiettivo di contrastare le solitudini e supportare a livello domiciliare adulti e anziani a rischio isolamento, vulnerabili e con disagio socio-psicologico e psichiatrico per promuovere percorsi di autonomia per l’inclusione sociale, Il progetto interviene direttamente nel contesto sociale di appartenenza attraverso l’attivazione di processi di socializzazione e autonomia che vanno dalle visite domiciliari quotidiane, volte ad offrire supporto pratico (consegna della spesa e dei medicinali, contatti con i medici ecc.), all’accompagnamento nello svolgimento di commissioni e nella partecipazione ad attività socio-culturali.

SCIAM! – Spazio comune invecchiamento attivo multidimensional – Gli interessati ad accedere all’emporio sociale e servizio di prevenzione socio-sanitaria per la terza età, ubicato in via Calefati, 245 e gestito dalla soc. coop Aliante, possono comporre il numero di telefono unico 080.5777777 oppure il numero del Municipio di riferimento, o ancora contattare direttamente il Servizio, attivo dal lunedì al venerdì alle ore 9 alle 12:

al numero 080 5796473

scrivendo una email all’indirizzo progettosciam@gmail.com

recandosi presso via Calefati 245, Bari, previo appuntamento.

PIANA – Piano cittadino di sostegno invecchiamento attivo – “Noi di una certa età”

Progetto di sostegno sociale e psicologico per over 65 gestito dal team Don Guanella che prevede attività socio-culturali, artistiche e teatrali ma anche di sostegno psicologico rivolte a favorire attività di socializzazione e aggregazione per consentire a persone anziane sole di costruire e consolidare relazioni attraverso i linguaggi artistici e compiere attività utili e stimolanti che favoriscano un invecchiamento sereno. Ad affiancare le attività un’equipe socio-educativa di volontari composta da una psicologa, un’assistente sociale e un educatore, che coordineranno soprattutto alcuni interventi personalizzati. Un altro team, organizzato dalla Caritas diocesana parrocchiale, collaborerà invece per interventi più incentrati sulla soddisfazione di bisogni materiali (somministrazione di beni alimentari o di prima necessità).

La partecipazione alle attività è completamente gratuita.

“Nonni Digital” – Percorsi di alfabetizzazione informatica e contrasto alle truffe. Progetto gestito dalla APS Prospettivamente che promuove programmi e spazi di comunità finalizzati all’inclusione e alla sicurezza digitale in tutti i quartieri della città e al contrasto alle truffe informatiche. Il progetto prevede anche l’attivazione di uno sportello a distanza che si occupa di assistenza agli anziani per tutto ciò che riguarda truffe o attività illegali online, rafforzando la campagna di sensibilizzazione anti-truffa promossa dall’assessorato al Welfare e dalla Polizia locale.

Progetto SAVES affido anziani e disabili – Gestito esclusivamente da affidatari volontari con l’obiettivo di contrastare la solitudini e supportare adulti e anziani a rischio di isolamento, vulnerabili e con disagio socio-psicologico il progetto, gestito dalla cooperativa sociale San Giovanni di Dio, interviene direttamente nel contesto sociale di appartenenza attraverso l’attivazione di processi di socializzazione e autonomia che vanno dalle visite domiciliari quotidiane, volte ad offrire supporto pratico (consegna della spesa e dei medicinali, contatti con i medici ecc.) all’accompagnamento nello svolgimento di commissioni e nella partecipazione ad attività socio-culturali.

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.) – Il Pronto intervento sociale – numero verde 800 093470 – tel. 080 8493594 – è rivolto a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazioni che richiedano immediato intervento sociale. Il servizio, attivo h 24 tutti i giorni dell’anno, è promosso dall’assessorato al Welfare in rete con il Servizio sociale dei Municipi, la Polizia Municipale, le Forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’ASL, il Centro antiviolenza.

RETE R.O.A.D. – UNITÀ SOCIO EDUCATIVE IN STRADA ITINERANTI – Unità di strada comunale – Care for People – È un servizio di prossimità itinerante finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., operativo 7 giorni su 7, dalle ore 18 alle 24. Il camper effettua soste nei luoghi dove gravitano abitualmente persone senza dimora e negli spazi di maggior aggregazione giovanile. Ai soggetti più fragili, in condizioni di povertà estrema e a rischio emarginazione, offre sostegno psico-sociale e orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio, mentre ai più giovani, che si ritrovano nelle piazze o in prossimità dei locali della movida barese informazioni e ascolto sul tema delle dipendenze patologiche realizzando interventi di sensibilizzazione/prevenzione dei comportamenti a rischio.

Educatori in strada per il Welfare – Attività di promozione delle opportunità educative e di socializzazione diffuse e di prossimità per la cura e il servizio alla comunità e ai bambini, adolescenti e giovani della città. Tre equipe itineranti nelle periferie dei quartieri per costruire nuove relazioni con adolescenti e famiglie. Un sostegno psico-sociale ed educativo per i tanti ragazzi “a rischio” che spesso non hanno punti di riferimento. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00, è gestito dalla cooperativa sociale San Giovanni di Dio.

Medici con il Camper – Servizio realizzata dall’associazione Nikolaos Prof. Nicola Damiani onlus, in rete con l’assessorato al Welfare, per interventi socio-sanitari presso i campi Rom e le aree segnalate dai servizi sociali. Il servizio è attivo il martedì mattina ore 10 presso l’ambulatorio Sant’ Antonio, si effettua a richiesta previa organizzazione con le associazioni referenti. Per informazioni: dottor Limosano 349 5838739.

Unità di strada Croce Rossa Italiana – Comitato di Bari – Il servizio di unità mobile è realizzato dalla Croce Rossa Italiana per interventi di orientamento e ascolto rivolti a persone senza dimora. Effettua anche distribuzione di generi di prima necessità (alimenti di base e bevande confezionati, pasti autoriscaldanti, abiti, coperte, sacchi a pelo, kit igienico-sanitari, ecc.). Attivo tutti i lunedì e venerdì dalle ore 20:30 alle 24:00.

Sportello Sociale del Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana – Punto unico di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari della Croce Rossa Italiana per accogliere, ascoltare, informare e indirizzare i soggetti che si trovino, anche temporaneamente, in condizioni di disagio economico e/o sociale. Lo Sportello è aperto tutti i martedì mattina (dalle ore 10 alle 12) e tutti i giovedì sera (dalle ore 16 alle 20). I volontari sono impegnati nell’ascolto, nella rilevazione dei bisogni individuali e nel fornire supporto in forma di aiuti alimentari, visite mediche gratuite, ascolto psicologico (con il supporto di specialisti) nonché a fornire informazioni per l’orientamento ai servizi istituzionali del territorio.

ACCOGLIENZA E SERVIZI PER ADULTI E FAMIGLIE IN POVERTÀ ESTREMA – Sono stati predisposti il potenziamento dei posti di accoglienza nelle strutture comunali e convenzionate, le procedure di accesso nelle ore serali e la distribuzione pasti e mantenuta l’attività in presenza degli sportelli del Segretariato sociale e dell’ufficio Immigrazione e povertà, in rete con i Municipi. Attualmente sono oltre 590 gli adulti e minori in povertà estrema accolti in Condomini sociali, strutture notturne, Case di comunità e Case per vulnerabili a carattere semi residenziale e residenziale, finalizzate a rispondere ai bisogni abitativi attraverso forme di convivenza in autogestione, ai quali si aggiungono gli Sprar, le Case rifugio, le Case Famiglia e le Comunità per minori. I posti in accoglienza e gli accessi vengono quotidianamente monitorati attraverso il software “Bari care” che rileva in tempo reale i posti disponibili nella rete dei servizi a bassa soglia e verifica ogni giorno gli accessi e le richieste degli utenti, rilevandone le generalità. Per ogni persona senza dimora intercettata viene aperto un fascicolo unico aggiornato con gli interventi predisposti di volta in volta. Grazie anche a questo sistema possono essere quantificati i posti letto aggiuntivi necessari per fronteggiare l’emergenza freddo e programmati in base alle richieste (previa ordinanza).

Le nuove Case di comunità e i Condomini sociali – In questi ultimi 6 anni la città di Bari è passata da 44 posti notturni a più di 590 posti in accoglienza semi residenziale, gruppi appartamento e case di comunità in aggiunta ai progetti già avviati di housing first e autonomia abitativa.

