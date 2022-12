La qualità della vita nel capoluogo pugliese migliora. È quanto emerge dalla classifica del Sole 24 Ore che si occupa di offrire un fermo immagine sui livelli di benessere in Italia. Bari, in particolare, ha guadagnato cinque posizioni rispetto a cinque anni fa e si trova oggi al 66esimo posto, preceduta da Biella e seguita da Rieti.

Entrando più nel dettaglio il capoluogo pugliese si è piazzato al 75esimo posto (-11 punti dall’anno scorso) per quanto riguarda la sezione “Cultura e tempo libero”, sezione in cui ha conquistato il 59esimo posto per l’indice di sportività, l’83esimo per la presenza di amministratori comunali con meno di 40 anni, l’82 esimo per indice di lettura, il 95esimo per la presenza di verde urbano fruibile e, tra le altre cose, il 103esimo per il patrimonio museale. Nota positiva, l’offerta culturale (11esima nel rank generale per quanto riguarda la sezione) e la presenza percentuale di famiglie raggiunte con la Banda larga (12esimo posto).

Bari, si è piazzata invece al 49esimo per “Ambiente e servizi” (meno una posizione). Spicca, tra i dati positivi, il tasso di motorizzazione (decimo posto), l’indice del clima (secondo posto), le isole pedonali (19esimo) e i consumi energetici (22esimo). Bene anche la qualità dell’aria, al 34esimo posto, mentre vanno peggio i parametri riguardanti i giovani, per i quali è all’84esimo posto (concerti, aree sportive, nozze ed età primo figlio). Trentatré posti in meno per quanto riguarda invece “Demografia e società”, sezione per la quale si è classificata 67esima. In questo caso spicca l’indice di dipendenza strutturale (12esimo posto), maanche i professionisti di medicina generale attivi per ogni mille abitanti (34esimo posto) e la presenza di medici specialist (25esimo posto). Per quanto riguarda la qualità di vita delle donne, Bari si piazza all’83esimo posto. Nella sezione spicca anche il dettaglio sui casi Covid-19, per cui Bari si è piazzata 87esima con 292,1 caso ogni mille abitanti.

A far salire in classifica Bari sono state, in particolare, la sezione “Affari e lavoro”, per la quale è undicesima con 41 posti in più rispetto all’anno scorso e la sezione “Giustizia e sicurezza”, per la quale Bari è oggi all’88esimo posto, con 8 punti in più rispetto all’anno scorso, ma con indice peggiore in termini di usura. Per quanto riguarda la sezione Affari e lavoro a Bari funzona l’imprenditorialità giovanile (terzo posto), bene anche la cessazioni che, con il 14esimo posto, segnano una battuta d’arresto rispetto ai precedenti anni. Bene anche per quanto riguarda le start up innovative e la qualità ricettiva delle strutture alberghiere. Tra i dati peggiori spicca quello sui giovani che non lavorano e non studiano, sezione per la quale Bari si piazza al 76esimo posto. Per quanto riguarda la sezione Giustizia e sicurezza, a Bari restano ancora alti i reati legati agli stupefacenti e l’indice di criminalità (considerando il totale dei delitti denunciati). Alto il numero di furti con strappo (75esimo posto), il riciclaggio e impiego di denaro (80esimo posto) e le estorsioni (90esimo posto).

Per quanto riguarda la Puglia, in generale, Lecce si attesta al 78esimo posto guadagnando una posizione in più rispetto all’anno scorso. La BAT (Barletta, Andria e Trani) si trovano all’83esimo posto con un salto in avanti di ben 11 posizioni. A perdere posti in classifica sono Brindisi, al 92 esimo posto (salto indietro di una posizione) e Taranto, che perde due posizioni piazzandosi al 101esimo posto. Foggia, attualmente al 104esimo posto, guadagna invece due punti, piazzandosi però comunque in coda alla classifica nazionale, in particolare al quart’ultimo posto.

Foto repertorio

