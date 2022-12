Mercoledì 14 dicembre, alle 17, nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari si esibirà il coro di voci bianche delle classi 5^ A e B del I CD “Nicola Fornelli” di Bitonto, composto da 55 giovanissimi elementi, all’interno di un pomeriggio all’insegna della solidarietà a favore dell’Agebeo e Amici di Vincenzo ODV e del Villaggio dell’accoglienza.

“Attraverso una carezza sonora che vogliamo dare ai piccoli ricoverati – ha spiegato Mariangela Memoli, docente del Fornelli – puntiamo a raccogliere fondi per il Villaggio dell’accoglienza. Saranno proposti brani che hanno come filo conduttore il tema della cura, che stiamo affrontando a scuola in un percorso didattico da circa un triennio”.

L’esibizione canora si alternerà a intermezzi musicali a sfondo natalizio eseguiti da musicisti di Bitonto: Emanuele Zotti al flauto traverso, Pasquale Schiraldi alla chitarra classica, Miriam Cappiello al violino, insieme alla soprano Angela Drimaco. Ad inizio e fine del concerto saranno declamati testi poetici sempre a tema natalizio e infine,

Le performance musicali avverranno alla presenza dei piccoli pazienti dell’Oncoematologia che si recheranno nel salone d’ingresso dalle proprie stanze. Chi invece sarà impossibilitato a muoversi potrà comunque seguire il concerto in diretta streaming.

“La nostra carezza sonora raggiungerà tutti. Per chi non potrà essere presente organizzeremo una diretta attraverso video chiamata. Questo perché l’iniziativa, voluta fortemente dalla dirigente scolastica del Fornelli prof.ssa Anita Amoia, ha come scopo quello di portare un messaggio di amore, di speranza e di condivisione a tutti i piccoli e alle loro famiglie”.

Al termine delle esibizioni verranno distribuiti dei giocattoli ai bambini, raccolti e offerti dalle classi 4^ A, B e F del I CD “Nicola Fornelli” di Bitonto, che saranno donati ai piccoli ricoverati da Babbo Natale. L’iniziativa sarà replicata mercoledì 21 dicembre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.