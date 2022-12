Smarrisce la fede appartenuta a sua madre e chiede aiuto sui social per poterla ritrovare. La storia è particolarmente toccante. “Oggi ho perso la fede di mamma – racconta in un post una residente di Palese -. Papà me l’ha messa al dito il giorno del suo funerale. Per favore se qualcuno dovesse trovarla è in oro giallo con un brillantino e all’interno c’è scritto Mauro. Si tratta – spiega ancora – della fede dei loro 25 anni. Per me è molto di più di un anello”.

(foto Facebook)

