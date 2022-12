Solamente nell’ultima settimana di monitoraggio, quella dal 5 all’11 dicembre, in Puglia 1.093 persone sono state contagiate dal virus influenzale, di cui 232 sono bambini dai 0 ai 4 anni e altri 292 nella fascia 5-14 anni. Non è ancora stato toccato il picco, ma l’epidemia influenzale sta interessando un numero molto elevato di persone. Soprattutto tra bambini e adolescenti c’è stata una esplosione di contagi: nella fascia dai 0 ai 4 anni l’incidenza è sopra la media stagionale ed è pari a 39,10 casi ogni mille assistiti, mentre nella fascia 5-14 anni l’incidenza è pari a 23,46 casi ogni mille assistiti. Tra gli adulti si scende invece a 8,71 casi ogni mille, tra gli over 65 l’incidenza si ferma a 5,12 casi ogni mille. I dati sono del sistema Influnet, la rete dei “medici sentinella” e collocano la Puglia in area “arancione”.

