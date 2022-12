Presentato oggi a Bari il nuovo collegamento del Regionale di Trenitalia sulla linea Lecce- Bari. Il nuovo servizio parte dal capoluogo salentino tutte le mattine alle 7.20 e arriva a Bari Centrale alle 8.45 effettuando una sola fermata intermedia a Brindisi (arrivo alle 7.43). Il rientro da Bari è alle 17.45 con arrivo a Brindisi alle 18.46 e a Lecce alle 19.10. Lecce e Brindisi sono collegate in appena 23 minuti. Brindisi e Bari in un’ora. Sono 300 i posti offerti a bordo del nuovo treno Pop su cui è prevista la garanzia del posto a sedere. Ai viaggiatori in partenza da Lecce, Brindisi e Bari viene offerto uno snack di benvenuto.

Il servizio nasce per collegare, a tariffa speciale, i capoluoghi di provincia in tempi brevi con i treni del Regionale di Trenitalia. La sperimentazione, se i risultati saranno incoraggianti, potrà essere estesa sulle relazioni Lecce – Bari, Bari – Foggia e Taranto – Bari.

Presenti all’inaugurazione questa mattina, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Antonio Decaro, Sindaco di Bari. Anna Maurodinoia, Assessore regionale ai Trasporti, Luigi Corradi, AD di Trenitalia, Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale di Trenitalia e Giuseppe Falbo, Direttore Trasporto Regionale Puglia.

Novità per gli abbonati

Per tutto il mese di dicembre, gli abbonati ai treni regionali avranno libero accesso al servizio Lecce-Brindisi-Bari per sperimentare il nuovo collegamento veloce (il tempo di viaggio è inferiore rispetto ai Regionali Veloci che oggi impiegano 1h e 41’ sulla relazione Lecce – Bari).

Dal primo gennaio, chi acquisterà un abbonamento del nuovo servizio potrà continuare a utilizzare tutti i treni regionali della tratta Lecce – Bari. A partire dal prossimo 20 gennaio, per riservare la garanzia del posto sul treno che collega Lecce-Brindisi-Bari, sarà necessario segnalare la propria presenza a bordo, seguendo il percorso su trenitalia.com o segnalandolo agli operatori di biglietteria al momento dell’acquisto. La garanzia del posto assicura ai passeggeri la possibilità di viaggiare comodamente seduti fino a destinazione.

Il servizio è acquistabile su trenitalia.com e App Trenitalia , presso le biglietterie Trenitalia, le emettitrici self service in stazione e le agenzie di viaggio abilitate. È possibile acquistare anche la singola corsa.

Guida Giunti

Presentato anche il volume “La Puglia in Treno”, parte della speciale collana editoriale “I Regionali da Vivere”, realizzata da Giunti Editore in collaborazione con il Regionale di Trenitalia.

Il progetto editoriale nasce dal desiderio di accompagnare il viaggiatore alla scoperta dei luoghi più suggestivi del Bel Paese con i treni del Regionale di Trenitalia, per un viaggio in giornata o per un fine settimana, rinunciando allo stress dell’auto, in un’ottica di mobilità sostenibile.

La pubblicazione dedicata alla Puglia e le monotematiche delle altre regioni d’Italia da visitare a bordo del Regionale di Trenitalia, sono acquistabili presso le oltre 230 librerie Giunti in Italia e sulla piattaforma di E-commerce Amazon.

Promozioni

Per chi desidera la massima libertà nel comporre l’itinerario di viaggio con il Regionale di Trenitalia, per qualsiasi destinazione nei weekend, è disponibile la promo Weekend Insieme a soli 22 euro. Per chi invece preferisce organizzare il proprio tour personalizzato, è acquistabile la promo Italia in Tour che permette di spostarsi per 3 giorni senza limiti a 29 euro o per 5 giorni senza limiti a 49 euro, mentre per i ragazzi il prezzo è di 15 euro per 3 giorni e 25 euro per 5 giorni. Per i titolari di un abbonamento regionale è confermata la promo Viaggia con Me per viaggiare in due ovunque al prezzo di un solo biglietto.

Bici e monopattini gratis

In Puglia, grazie a un accordo con la Regione Puglia, le bici possono essere trasportate gratuitamente, entro il limite degli spazi disponibili. Sono circa 1800 i posti bici offerti a bordo dei treni regionali. Trasporto gratuito anche per i monopattini.

Trasporto animali

A bordo dei treni del Regionale il cane al guinzaglio viaggia, dalla scorsa estate, senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

La flotta in Puglia

La Puglia corre sui binari grazie a una flotta di treni regionali sempre più moderna e a collegamenti più veloci tra i capoluoghi di provincia. Ogni giorno in Puglia circolano più di 200 treni regionali. Più della metà sono di ultima generazione, come i 3 treni Jazz e i 28 nuovi treni POP già in circolazione, a cui si aggiungeranno, entro il 2025, altri 15 treni POP e 4 treni ROCK per il rinnovo completo della flotta pugliese.

“La flotta dei treni regionali di Trenitalia sarà la più giovane e moderna d’Europa. Oggi in Puglia diamo un’ulteriore accelerazione al piano di investimenti del Polo Passeggeri, di cui Trenitalia è capofila: un impegno da 15 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, che si inserisce nel più ampio piano del Gruppo FS da 190 miliardi. I treni di ultima generazione, insieme al nuovo collegamento del Regionale sulla linea Lecce-Bari, inoltre, contribuiranno a rendere la nostra offerta ancora più integrata e organizzata sulle necessità dei passeggeri”, ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

