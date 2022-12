Un albero di Natale per il quartiere San Paolo. È l’appello portato avanti, sin dai primi giorni di dicembre, dal comitato Santa Rita. Una richiesta che, come ogni anno, arriva puntualmente nel tentativo di allietare i residenti, soprattutto i più piccoli, abbellendo la chiesa Santa Rita, dove vengono organizzati moltissimi eventi dedicati al Natale.

Quest’anno, già a partire dal 21 dicembre, si terrà la festa di Natale all’interno del giardino che però, ha spiegato il referente del comitato, Michele Genchi, non avrà un albero. Anche l’anno scorso, lo stesso comitato, aveva lanciato un appello. Nel giro di pochi giorni un donatore si era fatto avanti rendendo così possibile quella speranza e vestendo a festa così, lo spazio della chiesa di quartiere.

“Abbiamo le luci, abbiamo il presepe, ma nessuno si è fatto ancora avanti per l’albero” – ha spiegato a Borderline24 – “abbiamo lanciato l’appello ormai già tanti giorni fa, arriva il primo evento per i bimbi, ci sarà anche Babbo Natale, pronto a dare doni ai più piccoli, ma non ci sarà l’albero. Speriamo davvero che per quella data qualcuno possa fare questo dono affinché il giardino della chiesa abbia l’albero, così come accaduto negli anni precedenti” – ha concluso.

Foto repertorio

